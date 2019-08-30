تعرف على علامة السيارات شريكة نادي برشلونة البديلة لاودي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة كوبرا الإسبانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية بتوقيع عقد رعاية لنادي برشلونة الإسباني العريق لكرة القدم لمدة خمس سنوات، بمقتضى هذا العقد سوف تكون سيارات “كوپرا” هي الناقل الرسمي لفريق العاصمة الكتالونية.

وتتنوع موديلات السيارات التي تقدمها كوبرا ما بين مجموعة من السيارات التقليدية التي تعتمد على سيارات سيات مثل كوبرا أتيكا وليون كوبرا، كما تقدم كوبرا عدد من السيارات السوبر رياضية مثل كوبرا R وكوبرا R ST، بالإضافة إلى سيارة كوبرا E-RACER المخصصة للسباقات.



وفي لقاء صحفي مع “لوكا دي ميو” رئيس شركة سيات ورئيس مجلس إدارة علامة كوپرا، قال: ” إن هذا التحالف مع أحد أعظم أندية كرة القدم في العالم جاء بناءً على رهاننا القوي على علامة “كوپرا”، واستمرارًا لتأكيد انتمائنا لمدينة برشلونة، بالإضافة لذلك فإن هذه الشراكة المثمرة مع نادي برشلونة إحدى الواجهات الرئيسية للمدينة ستدعم استراتيجيتنا في التوسع عالميًّا”.

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وأضاف لوكا دي ميو أن من ضمن بنود الراعية التي سوف يستفيد منها الشريكين النادي الكتالوني وكوبرا، هو أن سيارات كوبرا سوف تكون السيارات الرسمية للاعبي وإداريي الفريق، كما سيتم استخدام مرافق ملعب الكامب نو كمناطق لاختبار المشاريع التي تهدف إلى تطوير اختيارات التنقل المدني الحديث لشركة كوبرا.

يذكر أن شركة أودي الألمانية كانت هي الراعي الرسمي لنادي برشلونة، ولكن قامت أودي بفسخ التعاقد بسبب إخلال لاعبي وإداريي النادي الكتالوني ببنود الرعاية واستخدامهم سيارات تحمل علامات تجارية أخرى للذهاب إلى تدريبات الفريق.



كما قام بعض اللاعبين باستخدام سيارات الشركة في حضور فعاليات مصارعة الثيران التي ترفضها سياسة الشركة الألمانية وتعتبرها إساءة لحقوق الحيوان، وفور فسخ التعاقد، طالبت أودي إدارة نادي برشلونة ولاعبيه بإعادة السيارات التي تسلموها من الشركة خلال فترة الرعاية والتي استمرت 13 عامًا.