الصين تدعم المواطنين بقيمة 11 ألف ريال عند شراء سيارة جديدة.. والسبب؟

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل تراجع مبيعات السيارات في السوق الصيني للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقاً للأرقام الصادرة عن اتحاد مصنعي السيارات الصيني في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت الحكومة الصينية سلسلة من القرارات التي تشجع على الاستهلاك ودعم مبيعات السيارات.



تتضمن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة الصينية استكشاف طرق متنوعة لتخفيف أو إلغاء القيود المفروضة على شراء السيارات تدريجياً، وكذلك دعم مشتريات السيارات الصديقة للبيئة في بعض المناطق الصينية.



وأيضاً من الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة، تقديم حوافز وتخفيضات للمشروعات الخاصة بتشييد محطات الوقود في المناطق الريفية، وإزالة العقبات أمام الاستثمار في مستودعات الوقود وأنشطة التخزين.



ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء فإن هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة تأتي لدعم الشركات المصنعة للسيارات والتي تعتبر أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على نسبة كبيرة في الاقتصاد الصيني، والذي تباطأ مبيعاته بصورة كبيرة في ظل ضعف الطلب المحلي وتصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

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وكانت إحدى الإجراءات الهامة لدعم صناعة السيارات هي تشجيع الحكومة الصينية للحكومات المحلية على منع البلديات الصينية من وضع أي قيود جديدة على مشتريات السيارات أو الحد من استخدام السيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة.



كما قدمت الحكومة المحلية في مدينة تشانغشا الصينية دعم نقدي يصل إلى ما يعادل 11 ألف ريال لكل مشتري سيارة جديدة تمت صناعتها وتسجيلها في المدينة، لكن على الرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة الصينية لتشجيع ودعم صناعة السيارات في البلاد ووقف تراجع السوق، لم تحقق بعد النتائج المرجوة.