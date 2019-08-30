5 حقائق مهمة لا تعرفها عن عجلات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تتنوع عجلات السيارات من حيث الشكل والحجم في عصرنا الحالي بصورة كبيرة حسب طراز وموديل السيارة، وعلى الرغم من اعتقادنا بمعرفة جميع المعلومات عنها، إلا أن هناك بالتأكيد العديد من المعلومات والحقائق عن العجلات لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لذا نعرض لكم اليوم خمس حقائق عن عجلات السيارات.

1- بداية استخدام عجلات السيارات كانت في 1895

بدأ استخدام العجلات التقليدي الخشبي منذ 3500 عام، لكن كانت البداية الحقيقية لها في نهاية القرن الثامن عشر على يد أندريه ميشلان الذي أسس لاحقاً شركة ميشلان للإطارات والتي لا تزال قائمة إلى اليوم، لكن ابتكار أندرية لم يبدأ في الانتشار الفعلي إلا مع بداية حقبة الأربعينات من القرن الماضي.

2- العجلات الحديدية كانت الأساسية في السيارات

كانت العجلات الحديدية هي القياسية في غالبية السيارات الجديدة إلى وقت قريب، إلى أن بدأ استخدام العجلات الألمنيوم تدريجياً من قبل الشركات المصنعة للسيارات وانتشرت مع الوقت لتميزها وخفة وزنها عن العجلات الحديد.

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3- مزايا وعيوب العجلات الألومنيوم



تمتلك العجلات الألومنيوم العديد من المزايا، ومنها كونها خفيفة الوزن مما تساعد السيارة على تقديم أداء عالي في السير على جميع الطرق، بالإضافة إلى أنها موفرة للوقود، وتحافظ على أنظمة التعليق في السيارة، لكنه في نفس الوقت لها بعض العيوب مثل سهولة اعوجاجها في حالة مواجهة حفر وعيوب الطرق، سهلة الخدش، ومن الصعوبة إصلاحها.

4- العجلات الأكبر تزيد من استهلاك الوقود



من المتعارف أنه كلما زاد حجم العجلات، ازداد تعرض سطح الإطارات للاحتكاك بالأرض، وزيادة الاحتكاك بالأرض يحتاج جهد مضاعف من محرك السيارة للتحرك، الأمر الذي يرفع بدوره استهلاك الوقود في السيارة.

5- العجلات الأصغر تصدر ضوضاء أقل



كلما صغر حجم العجلات زاد سمك الإطارات، وهو ما يسبب راحة أكثر للركاب، كما يساعد في تخفيض ضوضاء الاحتكاك بالطريق.