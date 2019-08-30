عدد المواطنين الذين يعملون في خدمات النقل عبر التطبيقات

الخليج ٣٦٥ نت – كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله صايل المطيري، عن وجود إقبال كبير من المواطنين السعوديين خاصة الشباب للعمل في مجال النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.

وقال المطيري أن عدد الشباب السعودي الذي يعمل في هذا القطاع الهام يبلغ 600 ألف شاب سعودي، يقدمون الخدمة بكفاءة عالية وحرفية ويرفعون من مستوى هذه الخدمات في البلاد.

Advertisements

ونصح عبدالله صايل المطيري المواطنين السعوديين العاملين في قطاع النقل، على ضرورة إبلاغ الهيئة العامة للنقل عن أي مضايقات أو معاملة سيئة تحدث لهما، حتى تتمكن الهيئة من التعامل مع المشكلة.

وأوضح المطيري أن التوطين في هذا القطاع أصبح إلزامي وبلغت نسبته نحو 96%، داعياً السائقين العاملين في هذا المجال للتواصل مع الهيئة في حال تعرضوا لمضايقات من قِبل الشركات المشغلة.



ويذكر أن هناك عدد من المواطنين قد تعرضوا لمضايقات عديدة من المشرفين عليهم، وكذلك عدد من السائقين الوافدين العاملين في نفس الشركات التي يعملون فيها، مع استمرار بعض الشركات في عدم التوطين رغم وجود تفتيش من وزارة النقل.