الخليج ٣٦٥ نت – يعد معرض فرانكفورت للسيارات واحد من أكبر معارض السيارات في العالم، ويقام سنوياً في ألمانيا، وقد بدأ في عام 1897 بعرض 8 سيارات فقط، وفي عام 2018 احتوى على ما يزيد عن ألف سيارة، وستبدأ النسخة 68 منه في 9 سبتمبر المقبل، وسنكون حاضرين للتغطية المباشرة بإذن الله.. لكن قبل ذلك، نترككم مع السيارات المتوقع ظهورها خلال الفعاليات:
بورش تايكان
سيارة اختبارية من لامبورجيني
بي ام دبليو Vision M الاختبارية
لاند روفر ديفندر 2020
ميني كوبر SE
هوندا E الكهربائية
فولكس فاجن ID 3
فولكس فاجن T-Roc كابريوليه
مرسيدس بنز EQV
مرسيدس بنز GLA الجيل القادم
مرسيدس بنز GLE كوبيه
أودي RS6 أفانت
أودي RS Q3
أودي RS Q8
هيونداي 45 EV الاختبارية
هيونداي i30 N Project C
هيونداي i10
سكودا اوكتافيا 2020
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” كل الموديلات المتوقع تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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