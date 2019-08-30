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“بالصور” كل الموديلات المتوقع تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – يعد معرض فرانكفورت للسيارات واحد من أكبر معارض السيارات في العالم، ويقام سنوياً في ألمانيا، وقد بدأ في عام 1897 بعرض 8 سيارات فقط، وفي عام 2018 احتوى على ما يزيد عن ألف سيارة، وستبدأ النسخة 68 منه في 9 سبتمبر المقبل، وسنكون حاضرين للتغطية المباشرة بإذن الله.. لكن قبل ذلك، نترككم مع السيارات المتوقع ظهورها خلال الفعاليات:

بورش تايكان

سيارة اختبارية من لامبورجيني

بي ام دبليو Vision M الاختبارية

لاند روفر ديفندر 2020

ميني كوبر SE

هوندا E الكهربائية

فولكس فاجن ID 3

فولكس فاجن T-Roc كابريوليه

مرسيدس بنز EQV

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مرسيدس بنز GLA الجيل القادم

مرسيدس بنز GLE كوبيه

أودي RS6 أفانت

أودي RS Q3

أودي RS Q8

هيونداي 45 EV الاختبارية

هيونداي i30 N Project C

هيونداي i10

سكودا اوكتافيا 2020

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