الخليج ٣٦٥ نت – يعد معرض فرانكفورت للسيارات واحد من أكبر معارض السيارات في العالم، ويقام سنوياً في ألمانيا، وقد بدأ في عام 1897 بعرض 8 سيارات فقط، وفي عام 2018 احتوى على ما يزيد عن ألف سيارة، وستبدأ النسخة 68 منه في 9 سبتمبر المقبل، وسنكون حاضرين للتغطية المباشرة بإذن الله.. لكن قبل ذلك، نترككم مع السيارات المتوقع ظهورها خلال الفعاليات: بورش تايكان سيارة اختبارية من لامبورجيني بي ام دبليو Vision M الاختبارية لاند روفر ديفندر 2020 ميني كوبر SE هوندا E الكهربائية فولكس فاجن ID 3 فولكس فاجن T-Roc كابريوليه مرسيدس بنز EQV Advertisements مرسيدس بنز GLA الجيل القادم مرسيدس بنز GLE كوبيه أودي RS6 أفانت أودي RS Q3 أودي RS Q8 هيونداي 45 EV الاختبارية هيونداي i30 N Project C هيونداي i10 سكودا اوكتافيا 2020

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كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” كل الموديلات المتوقع تدشينها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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