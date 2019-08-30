“بالصور” هكذا تم الانتقام من سيارات تنتظر بأماكن خاطئة

الخليج ٣٦٥ نت – لقد أصبح إيجاد مكان لركن السيارة من الصعوبات الشديدة في الفترة الاخيرة في كثير من مدن العالم بسبب الزحام الشديد وكثرة السيارات، لذا يضطر السائقين في كثير من الأحيان إلى التوقف في أماكن غير مناسبة للركن.



وقد يضطر السائق إلى ركن السيارة بشكل خاطئ تماماً مما يسبب الكثير من الأزعاج للمارة وللأشخاص الآخرين، لذا تداول العديد من المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور تكشف كيفية تم معاقبة هؤلاء السائقين الذين يقومون بركن سيارتهم بشكل سيء.



ولقد شارك نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء العالم في عرض هذه الصور الإنتقامية، ومنها صور لإغلاق الطريق على السيارة المتوقفة بشكل سئ باستخدام صناديق القمامة، أو عربات التسوق.

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من الصور الإنتقامية الأخرى، سائق يقف بطريقة خاطئة في موقف للسيارات متعدد الطوابق، فتم منحه شهادة ساخرة، ووقع سائق آخر في مأزق بعد أن عاد لسيارته ووجدها مغطاة بالكامل بورق حراري لاصق يعيقه من دخول سيارته.



بعض السائقين المخالفين تم معاقبتهم بصورة أكبر مثل إلقاء القمامة على سيارته، والبعض الآخر تم إلقاء البيض على سيارته، وغيره من الأمور الإنتقامية التي تجعل السائق يفكر مرتين قبل الركن في مكان غير مناسب.