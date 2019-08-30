إليك الحل السحري لتنظيف داخلية سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – ليس هناك أفضل من الاهتمام بالسيارة وتنظيفها بصورة منتظمة من أجل الحفاظ عليها وجعلها تبدو بمظهر برّاق ونظيف، ويسود بين قائدي السيارات بعض المعتقدات حول استخدام المواد المنزلية في العناية بالسيارة مثل القهوة والخل، فما مدى صحة هذه المعتقدات؟

1- استخدام القهوة لإزالة الروائح الكريهة:



بالفعل يمكن استخدام مسحوق القهوة في إزالة الرائحة الكريهة من السيارة، وذلك عن طريق وضع كمية من مسحوق القهوة في إناء صغير داخل مقصورة السيارة، ويفضل وضعه بين المقعدين الأماميين، مع العلم بأن حبوب البن يمكن أن تفي هنا بالغرض أيضا.



لكن هناك بعض الروائح من الصعب أن تزول بمجرد وضع مسحوق البن، ومنها رائحة حمض البيوتريك الذي ينتج عن طريق التقيؤ، فلا يمكن أن تزيلها حبوب القهوة، وإنما تحتاج للمعالجة بالأوزون.

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2- استخدام الخل في إزالة بقايا الملصقات:



يعتقد كثير من قائدي السيارات إمكانية إزالة بقايا الملصقات في السيارة عن طريق استخدام الخل، في الحقيقة الخل يفيد في حالات محددة قليلة، والأفضل هو استخدام قطعة قماش ناعمة مع مزيل السيليكون، حيث يتميز مزيل السيليكون بعدم الإضرار بالطلاء وفي نفس الوقت يضمن نجاحا بنسبة 100%.

كما يوجد عدد من قائدي السيارات يستخدمون سوائل كيميائية منزلية لإزالة الملصقات وهذا بالطبع فعل خاطئ، حيث أن هذه السوائل الكيميائية قد تضر بلون السيارة، كما أن بعض سوائل المنزل تحتوي على كميات كبيرة من الكحول، الذي يضر بدوره الأسطح البلاستيكية وطلاء السيارة، وقد تخسر بسببه لون السيارة الأصلي.