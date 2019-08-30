سوبارو امبريزا 2020 تحصل على تصميم محدث في اليابان

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت سوبارو إمبريزا على تحديث طفيف لعام 2020، حيث انكشفت لأول مرة في اليابان مع مزايا أمان جديدة وتصميم خارجي محدث، ولم تذكر الشركة ما إذا كان هناك تحديثات داخلية أم لا، ولكن بالنظر إلى الصور يبدو أن التصميم الداخلي لم يتغير، ومن المتوقع أن يبدأ بيعها هذا الخريف، في حين لم تقدم سوبارو أية معلومات حول امبريزا WRX الرياضية الأنيقة.

وقد جاءت التغييرات الأكثر أهمية في المقدمة، حيث حدثت الشركة تصميم الشبك الأمامي والواجهة الأمامية السفلية بالإضافة إلى المصابيح الأمامية والخلفية، كما حصلت على تصميم جنوط جديد بقياس يتراوح بين 16 إلى 18 بوصة، وستتوفر بإصدارين سيدان وهاتشباك بخمسة أبواب.

وفي الداخل، فقد حصلت امبريزا 2020 على نظام Eyesight Touring Assist (ETS)، المصمم لتقليل الحوادث وإرهاق السائق من خلال المساعدة في التسارع والكبح والتوجيه، كما سيتعرف على السيارات الأخرى وعلامات الطريق، وتشتمل المزايا الأخرى المتوفرة في السيارة على المصابيح الأمامية المتكيفة، وكاميرا الرؤية الأمامية، وذاكرة وضع مقعد السائق، كما حصلت على مرايا جانبية عكسية، والتي تُسهل من تغيير المسار، وستستمد قوتها من محركات سعة 1.6 لتر أو 2.0 لتر بأربعة أسطوانات، بوستتوفر بنظام دفع أمامي أو كلي.

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وفي النهاية، لم تعلن سوبارو عن أسعار امبريزا 2020 بعد، ولكن نتوقع أن تصبح أغلى بقليل من طرز 2019، والتي يبدأ سعرها عالمياً من 19,480 دولار (73,050 ريال) للنسخة السيدان، في حين يبدأ سعر الهاتشباك من 19,980 دولار (74,900 ريال)، وستصدر الشركة معلومات حول WRX المحدثة قريباً أيضاً.