“بالفيديو والصور” بنتلي بنتايجا تتحول إلى سيارة مصفحة!

الخليج ٣٦٥ نت – إذا لم تكن BMW X5 Protection المدرعة التي تم الكشف عنها حديثاً فاخرة بما فيه الكفاية بالنسبة لك، فستجد ضالتك في بنتلي بنتايجا المقاومة للرصاص من Inkas بالتأكيد، ولكن للحصول على هذا المستوى من الفخامة والأمان عليك دفع ما يصل إلى 500,000 دولار (1.875 مليون ريال).

تتمتع بنتايجا المدرعة بحماية باليستية BR6، مما يعني انها محصنة ضد رصاصات عيار 7.62 مم المستخدمة في أسلحة مثل الكلاشينكوف، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجزء السفلي المدرع مقاومة اثنتين من القنابل اليدوية العسكرية الألمانية DM51 أثناء انفجارهم في وقت واحد أسفلها، وهناك حماية إضافية لخزان الوقود والبطارية ووحدة التحكم الإلكترونية.

وتشبه بنتايجا المعدلة نسختها القياسية، ولديها مزايا إضافية أخرى مثل مصابيح الطوارئ خلف الشبك الأمامي، ومزايا اختيارية مثل نظام اخماد حرائق المحرك ومقابض الأبواب المُكهربة، وتستمد السيارة قوتها من محرك W12 القياسي سعة 6 لتر يولد قوة 600 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ولم تكشف Inkas عن أثر وزن الدروع على أداء السيارة.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن بنتلي تعمل حالياً على نسخة محدثة من بنتايجا مع تعديلات تصميمية في الأمام والخلف وفي المقصورة أيضاً، ويُتوقع أن يُطرح الطراز للبيع في عام 2020.

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