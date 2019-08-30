تحالف بين تويوتا وسوزكي لتطوير السيارات والتقنيات

الخليج ٣٦٥ نت – أنشئت شركتي تويوتا وسوزوكي تحالف رأس مال جديد بشراء حصص أسهم في بعضهم بهدف التعاون في تطوير تقنيات القيادة المستقلة ومشاركة المحركات والأنظمة الأخرى، حيث ستنفق تويوتا 910 مليون دولار (3.4 مليار ريال) لشراء حصة 4.94% من سوزوكي، وبالمثل، ستشتري سوزوكي أسهم بقيمة 452 مليون دولار (1.69 مليار ريال) في شركة تويوتا، أي ما يعادل حصة 0.2% منها.

وقد قالت الشركتان اليابانيتان في بيان مشترك أنهما تنويان تحقيق نمواً مستداماً من خلال التغلب على التحديات الجديدة المحيطة بقطاع السيارات عن طريق بناء وتعميق العلاقات التعاونية في مجالات جديدة للاستمرار في المنافسة.

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يذكر انه في مارس الماضي، ذكرت الشركتان أن تويوتا ستساهم بخبرتها في المحركات الهجينة، في حين ستشارك سوزوكي بأحدث محركاتها الذي تم تطويره للاستخدام في السيارات الصغيرة والمدمجة، وتشمل المنتجات الأولى للتحالف سيارتي سوزوكي هجينتين موجهتين للسوق الأوروبي ترتكزان على راف 4 وكورولا واجن، وستصنع تويوتا أيضاً محركات مصممة من سوزوكي في مصنعها ببولندا.

وستعملان أيضاً على تطوير السيارات الهجينة التي تستهدف السوق الهندي، حيث ستقوم سوزوكي بإنتاج سيارتين مدمجتين لتويوتا ترتكز على سياز وإرتيجا المحليتين، بالإضافة إلى أربعة طرز أخرى للسوق الأفريقي.