“بالفيديو” صراع شد الحبل بين AMG G63 وبنتايجا سبيد وكايين تيربو

الخليج ٣٦٥ نت – منافسات شد الحبال بين السيارات لا تدل بأي حال على قوة السيارة لأنها عادة اختبارات للاحتكاك فوق أي شيء آخر، وسيارة هوندا سيفيك على أسفلت قد تتفوق بسهولة على فيراري فوق الثلوج بإطارت غير مناسبة، ولكن مع ذلك هذه المنافسات قد تكون مسلية جداً.

في الفيديو المرفق نرى منافسة بين مرسيدس AMG G63 وبورش كايين تيربو وبنتلي بنتايجا سبيد.. وتبدأ المنافسة بين G63 وكايين تيربو، وهنا نرى مدى أهمية الاحتكاك في هذه المنافسات، حيث تتمتع مرسيدس بثلاثة أقفال تفاضلية تسمح لها بوضع أكبر قدر ممكن من القوة على الأرض في هذه المواقف، بينما لا توجد أي مساعدة لكايين، ما يعني فوز سهل للمرسيدس.

بنتايجا سبيد في المقابل هي منافس أكثر قوة وشراسة ضد المرسيدس، ورغم ان بنتايجا لا تأتي بأقفال مرسيدس التفاضلية إلا أنها أثبتت قدرات ممتازة على الاحتكاك هنا، وإن تمتعت مرسيدس بتفوق بسيط كذلك.. استمتعوا بالفيديو.