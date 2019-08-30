جريت وول تكشف عن بيك اب تستهدف منافسة فورد وتويوتا

الخليج ٣٦٥ نت – هل سمعتم من قبل عن شركة جريت وول؟، هي أكبر مصنعة لسيارات الـ SUV والبيك اب في الصين ويأتي اسمها من سور الصين العظيم الشهير المحيط بالدولة، وقد كشفت الشركة لتوها عن مجال سيارات بيك اب وعرة جديدة باسم “سلسلة P”.

وتصف الشركة الموديل بكونه اول بيك اب عالمية لها مع العزم بطرحها في معظم الأسواق العالمية واستهداف أن تكون واحدة من أفضل وأروج 3 سيارات بيك اب في العالم، مع منافسة مباشرة لتويوتا وفورد وغيرهم، وتأمل الشركة أن تصل مبيعاتها السنوية إلى 200,000.

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وتستمد البيك اب قوتها من محرك تيربو 2.0 لتر متصل بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي “ذكي”، وبينما لم تكشف الشركة عن تفاصيل أخرى، من المتوقع أن هذه هي نسخة محدثة من محرك التيربو ديزل بقوة 141 حصان وعزم دوران 305 نيوتن.متر، والذي رأيناه في موديلات سابقة للشركة.

شركة جريت وول تؤكد أن سيارات سلسلة P ستأتي بعدد من أنظمة السلامة مثل كاميرا رؤية خلفية بزاوية 360 درجة والتحذير من مغادرة حارة الطريق والتحكم الذكي في الصوت والمزيد.