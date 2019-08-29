بعد قرار «المركزي» بخفض الفائدة.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

هل تنخفض أسعار السيارات في السوق المصرية، بعد قرار البنك المركزي الأخير، الخاص بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1.5%؟.. سؤال بات يتردد بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، مادفع «سيارات الوفد»، لاستطلاع آراء عدد من خبراء قطاع السيارات للتعرف على حقيقة الأمر.

يرى المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تخفيض سعر الفائدة ١.٥% على الإقراض، خطوة جيدة لإنعاش قطاع السيارات، خاصةً فى مجال التقسيط، كما أنه قد يؤثر تأثيرًا ثانويًا على القطاع، لأن العديد

من الوكلاء والمستوردين يحصلون على السيارات عن طريق القروض برؤوس أموال ضخمة.

وأضاف «أبوالمجد»، أن مبيعات السيارات تعتمد بشكل كبير على نظام التقسيط مع البنوك، وكلما قلت الفائدة زاد الطلب على شراء السيارات بنظام التقسيط.

ويرى رئيس رابطة تجار السيارات، أن تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش في حركة المبيعات بنسبة لا تقل عن ٢٠%، متوقعاً انخفاض أسعار السيارات بمختلف أنواعها، بنسبة تصل إلى

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٢% كحد أقصى، وذلك على خلفية تراجع أسعار الفائدة والتى تخفض تكلفة الاقتراض من البنوك.

أكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن تخفيض سعر الفائدة يدل على قوة الاقتصاد ويعطى فرصة للمستثمرين لاستخدام النقود الموجودة في البنوك وضخها في المشروعات الاستثمارية.

وأوضح أن انخفاض سعر الفائدة يسهل من عمليات شراء السيارات بعد انخفاض قيمة السيارة بالنسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للوكلاء لتقديم عروض سعرية ترويجية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتوقع تراجع أسعار السيارات بنسبة انخفاض الفائدة، أي تراجع ١.٥% في أسعار السيارات ذات القروض التي تأخذ بتسهيلات بنكية، وحوالى 1% لباقي السيارات، ما يسهم في إنعاش حركة المبيعات.