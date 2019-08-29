3 أسباب وراء تأجيل معرض «أوتوماك فورميلا»

أثار قرار تأجيل الدورة السادسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات «أوتوماك فورميلا»، التي كان من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر القادم، إلى الفترة من 17 حتى 21 ديسمبر المقبل، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الشركة المنظمة للمعرض لاتخاذ هذا القرار.

يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات،

إن قرار التأجيل له أسبابه المنطقية، لعل أهمها حرص المنظمين على مشاركة أكبر عدد من الشركات بالمعرض من خلال سياراتهم الجديدة والتي ستصل إلى السوق المصرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وأكد «زيتون»، لـ«سيارات الوفد»، أن النسخة القادمة من المعرض سوف تشهد لأول مرة وجود

ساحات لاختبارات القيادة الخاصة بالسيارات «Test drive»، بهدف إتاحة الفرصة لجمهور المعرض لاختبار السيارات المختلفة، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت للانتهاء من التجهيزات اللازمة.

وأضاف نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن التأجيل لديسمبر المقبل أيضا يتيح فرصة للوصول لحالة استقرار داخل قطاع السيارات بعد أن مر السوق بفترة اضطراب خلال الربع الأول من العام.

وكانت «سيارات الوفد»، قد انفردت ، بنشر خبر تأجيل الدورة السادسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للسيارات «أوتوماك فورميلا».