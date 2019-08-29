فولكس فاجن تستثمر مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية في 2022

تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات استثمار نحو مليار يورو لإعادة هيكلة مصنعها في مدينة إيمدن لتحويله إلى مقر لإنتاج سيارات كهربائية.
وأوضحت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أنه من المنتظر تجهيز المصنع بمنصة إنتاج المحركات الكهربائية (إم إي بي) اعتبارًا من عام 2021 علىأن يبدأ إنتاج السيارات في 2022.
وتعتزم الشركة رفع مبيعاتها من السيارات الكهربائية التي تحمل العلامة فولكس فاجن إلى أكثر من مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025 على أقصى تقدير.
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