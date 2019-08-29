الأبعاد الثلاثية في شاشات سيارات جاكوار لاندروفر.. قريباً!

الخليج ٣٦٥ نت – يعمل المهندسون في شركة جاكوار لاند روفر حالياً على تطوير شاشة ثلاثية الأبعاد خاصة بالزجاج الأمامي لعرض تحذيرات السلامة، مثل مغادرة حارة السير أو رصد خطر معين أو إرشادات خرائط الأقمار الصناعية؛ تخفيفاً من أثر الرؤية الضعيفة بسبب الإضاءة أو ظروف الطقس السيئة.

وسيُتيح الواقع المعزز فرصة إضافة إحساس العمق إلى الصور من خلال إظهار الرسائل بشكل مباشر على الطريق، كما ستمنح التقنيات الجديدة والمتطورة في سيارات جاكوار لاند روفر الركاب، فرصة بث أفلام ثلاثية الأبعاد مباشرة من مقاعدهم، وذلك من خلال اختيار البرنامج الترفيهي الخاص بكل منهم بشكل منفصل، حيث تقوم تقنية تعقب الرأس والعين بتتبع موقع المستخدم لضمان قدرته على مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لنظارات المساعدة المستخدمة في دور السينما.

وأظهرت دراسات ألمانية أن استخدام الشاشات المجسمة ثلاثية الأبعاد في السيارات، يمكنه أن يُحسن من توقيت الاستجابة للتعليمات التي تظهر فجأة، وتزيد أيضاً من جودة تقدير العمق أثناء القيادة، كما يُركز البحث المُجرى بالشراكة مع مركز علوم الضوئيات والإلكترونيات المتقدمة في جامعة كامبريدج على تطوير شاشة زجاج أمامي شاملة، تقارب تجربة الحياة الواقعية وتسمح للسائقين أن يستجيبوا بشكل طبيعي للمخاطر والأحداث المفاجئة.