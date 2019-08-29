تمديد الفحص الدوري للسيارات للدوام المسائي في 7 مناطق بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – قامت الإدارة العامة للفحص الفني للسيارات بالإعلان عن تمديد العمل حتى الساعة الـ 11 مساءاً من الأحد إلى الخميس، ويوم السبت سيستمر حتى الـ 10 مساءاً، وذلك في محطات: حائل، الخرج، تبوك، ينبع، جازان، نجران، وحفر الباطن، وسيتم التنفيذ بدءاً من الأحد المقبل.

وكانت الإدارة قد نفذّت المرحلتين الأولى والثانية من تمديد عمل المحطات، وشملت محطتي الفحص في الرياض على طريق الدمام وعلى طريق ديراب، ومحطتي جدة بحي النزهة وحي الشفاء جنوب جدة، وأيضاً محطات “مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وأبها والقصيم والهفوف والطائف”.

يُذكر أن ذلك يأتي بتوجيهات من “اللواء محمد بن عبدالله البسامي” مدير عام المرور، واستكمالاً للخطوات التطويرية التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة؛ لتمكين المواطنين والمقيمين من فحص سياراتهم بسهولة ويسر خلال الفترة المسائية.