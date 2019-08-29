“بالفيديو” وحيد قرن يهاجم سيارة ويقلبها عدة مرات في ألمانيا

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مهاجمة حيوان “وحيد قرن” لسيارة حارسة في إحدى حدائق الحيوانات بألمانيا.

وفي التفاصيل، هاجم وحيد قرن سيارة حارسة في حديقة سيرينغيتي للحيونات في هودينهاغن بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، حيث ظل يُدحرج السيارة أمامه برأسه بشكل مرعب ثلاث مرات وكأنها كرة صغيرة والحارسة بداخلها.

يُذكر أن الحارسة قد نجت من الموت بأعجوبة وخرجت من السيارة بحالة جيدة رغم الهجوم الشديد، وأصيبت فقط بعدة كدمات خفيفة.