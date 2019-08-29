فولكس واجن اطلس 2021 تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – مع ظهور فولكس واجن اطلس 2021 في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها مؤخراً في وادي الموت بكاليفورنيا، قام الفنانون لدى موقع Kolesa.ru برسم صور توقعية للسيارة المحدثة مع ملاحظة اختلافات بسيطة عن الموديل الحالي.

ما نراه هنا هو شبك أمامي أكبر حجماً ومصابيح أمامية جديدة مع تحديث المقدمة بشكل عام، ونلاحظ أن الـ SUV تتمتع بحضور أقوى من الموديل الحالي، مع إعادة تصميم المصابيح الخلفية كذلك.

وقد تستلم الداخلية تحديثات خفيفة كذلك، أما مولدات الطاقة فتظل لغزاً، مع احتمالية استمرار المحركات الحالية بدون تغيير لتشمل محرك تيربو بأربعة سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 235 حصان، مع محرك آخر V6 سعة 3.6 لتر بقوة 276 حصان، كلاهما متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات وأنظمة دفع أمامي أو رباعي.

ومن المتوقع كشف الستار عن أطلس المحدثة في منتصف العام القادم كموديل 2021 فتابعونا للمزيد من التفاصيل.