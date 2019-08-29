بورش ماكان تيربو 2020 تكشف نفسها رسمياً “أسعار ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن ماكان تيربو موديل 2020 الجديدة، والتي تخلت عن محرك V6 سعة 3.6 لتر السابق لصالح محرك أصغر سعة 2.9 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 434 حصان وعزم دوران 549 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج بسبع سرعات ونظام دفع رباعي.

وتتسارع ماكان تيربو الجديدة إلى 100 كم\س في 4.3 ثانية، ما يجعلها أسرع بـ 0.3 ثانية من الموديل السابق، بسرعة قصوى 270 كم\س.

كما حصلت السيارة على مكابح ممتازة جديدة تستخدم تقنية خاصة تضع طبقات من مادة الـ Carbide على السطح لضمان استجابة أسرع وعمر أطول، مع نظام تعليق هوائي يمكن ضبطه وجنوط 20 إنش ونظام دفع رباعي وجناح صغير.

بالداخل نرى مقاعد رياضية كهربائية يمكن ضبطها في 18 وضعية مختلفة مع نظام اوديو فاخر من 14 مكبر صوت ونظام معلومات ترفيهية 10.9 إنش وشحن لاسلكي للهواتف، وسيبدأ سعر السيارة من 84,950 دولار (318,000 ريال) مع طرحها في الربع الأخير من العام الجاري.