مرسيدس AMG GLB 53 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس AMG عن GLB 35 الجديدة كلياً قبل تدشينها المنتظر في معرض فرانكفورت للسيارات الشهر القادم، وهي سيارة عالية الأداء بداخلية تسع سبعة أفراد، مع محرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربعة سلندرات بقوة 302 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر.
المحرك متصل بجير مزدوج بثمان سرعات ونظام دفع رباعي، ما يسمح للكروس اوفر بالتسارع إلى 100 كم\س في 5.2 ثانية بسرعة قصوى 250 كم\س، كما حصلت السيارة على نظام تعليق مضبوط بشكل خاص من AMG لزيادة ثبات السيارة والسماح بسرعات أعلى في المنعطفات.
وتتمتع السيارة بخارجية رياضية كما هو المعتاد من سيارات AMG مع شبكة تهوية جديدة ومشتت هواء بارز ونظام عادم ثنائي وجناح خلفي وجنوط خفيف الوزن 19 إنش، مع إمكانية إضافة لمسات سوداء مصقولة وزخرفات كرومية على الخارجية.
في الداخل نرى مقاعد رياضية بتخييط أحمر ولوحة عدادات رقمية وأحدث أنظمة المعلومات الترفيهية MBUX ومقود جلدي فاخر، مع إمكانية اختيار صف ثالث من المقاعد.. وستكشف مرسيدس عن الأسعار لاحقاً.
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