ثغرة أمنية للتحكم في 25 ألف سيارة بالوقت نفسه!

الخليج ٣٦٥ نت – تأتي معظم السيارات الحديثة مزودة بنظام منع الحركة الذي يحول دون بدء تشغيل المحرك مالم يكن مفتاح السيارة الصحيح موجوداً، والذي أثبت فعاليته بخفض معدل سرقة السيارات بنسبة 40%، وفي حالة سرقة سيارتك، يمكنك استخدام نظام منع الحركة لتعقبها وإيقاف المحرك، وفي DefCon 2019 في لاس فيجاس، أثبت فريق بحثي إمكانية التحكم في السيارات عن بعد بواسطة الهاكرز باستخدام إحدى الثغرات الصغيرة، حيث قالوا بأنها سمحت لهم بالتحكم في 25 ألف سيارة وأغلقوها حتى عندما كان مالكها يقودها.

من جانبه قال الباحث في الأمن السيبراني بفريق Pen Test Partners كين مورو في حديثه مع مجلة فوربس، إن الثغرة الأمنية التي تم اكتشافها في أداة SmarTrack البريطانية من Global Telemetrics قد تم إصدار إصلاح لها منذ ذلك الحين، لذا لا يجب على مالكي السيارات الخوف، مؤكداً أن الثغرة سمحت للمتسلل بالتحكم في نظام منع الحركة بشكل دائم، وقد استخدم مونرو وشركاؤه إحدى سيارات زملائهم للاختبار بينما كانوا في المملكة المتحدة وكان هو باليونان يحضر حفل زفاف.

وأضاف أنه بمجرد استخدام الثغرة، استغرق الأمر أقل من ثانية حتى يتم تشغيل المحرك، في حين أنه عند تشغيلهم لنظام منع الحركة، كان من المستحيل على أي شخص بدء تشغيل السيارة مرة أخرى، ما لم تتم إزالة الثغرة تماماً، ويقول مونرو إن عواقب هذا الأمر هو تعرض السيارات للحوادث التي قد تكون سيئة للغاية في بعض الأحيان.

وبعد الكشف عن الثغرة والتحدث عنها في حدث لاس فيجاس، كشف الفريق البحثي عن الحل، مؤكدين أنه على العملاء أن يطمئنوا على كلمات مرورهم وبياناتهم الشخصية، حيث قامت Global Telemetrics بإحضار شركة Hedgehog Security الاستشارية للأمن السيبراني لحل المشكلة نهائياً.