تعرف على سعر ومواصفات فورد F-150 Raptor

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أعلنت شركة "هينيسي برفورمانس" الأمريكية عن سيارتها المعدلة VELOCI-RAPTOR V8، وتعتمد السيارة الجديدة على بيك آب فورد F-150 Raptor.

ووفقا للشركة الأمريكية فقد تم استبدال محرك V6 الأصلي بالسيارة بآخر V8 سعة 5 لتر مع كمبريسور 2.9 لتر.

وتنطلق السيارة الجديدة بقوة 769 حصان بدلا من 456 حصان بالموديل القياسي للسيارة.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة المعدلة Veloci-Raptor من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 4.1 ثانية، في حين تصل تقف السرعة القصوى على أعتاب 185 كلم/س.

وتتميز النسخة المعدلة من السيارة من خلال العديد من التوقيعات واللوحات، ومصدم ضخم، مع إضاءة إضافية، ومساند للرأس مطرزة بالمقصورة الداخلية، والمزيد من اللوحات بالمقصورة.

وأشارت هينيسي إلى أن سعر سيارتها المعدلة VELOCI-RAPTOR V8 يبدأ من 147 ألف و950 دولارا أمريكيا (مليونين و455 ألف جنيه مصري) تقريبًا.