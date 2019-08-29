كتب: باسل الحلواني
وقعت علامة كوپرا الإسبانية المتخصصة في السيارات الرياضية - والتي تتخذ من مدينة برشلونة مقرًّا لها- عقدًا لرعاية نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لمدة خمسة مواسم، حيث تصبح «كوپرا» الناقل الرسمي لفريق المدينة الإسبانية الشهيرة.
واستندت هذه الشراكة على القيم والتاريخ المشترك لكلتا العلامتين الإسبانيتين؛ ما جعلها شراكة فريدة تتجاوز حدود الشراكة التقليدية، وكما جمعت الحدود الجغرافية كلتا العلامتين، فإنهما أيضًا تتشاركان روح الشباب المفعمة بالحيوية والقائمةعلى تنمية روح الابتكار والمواهب الشابة.
وقال لوكا دي ميو، رئيس شركة سيات، ورئيس مجلس إدارة علامة «كوپرا»: «هذا التحالف مع أحد أعظم أندية كرة القدم في العالم جاء بناءً على رهاننا القوي على علامة كوپرا، واستمرارًا لتأكيد انتمائنا لمدينة برشلونة الساحرة، بالإضافة لذلك فإن هذه الشراكة المثمرة مع نادي برشلونة إحدى الواجهات الرئيسية للمدينة ستدعم
ويأتي دخول علامة «كوپرا» الراعي الرسمي في عالم اللعبة الأكثر شعبية في العالم من بوابة أسطورة كرة القدم الإسبانية الشهير «برشلونة»، ليشمل العديد من التفاصيل المثيرة، لتكون سيارات كوپرا هي السيارات الرسمية للاعبي وإداريي الفريق، وسيتواجدCUPRA VIP Box في جميع مباريات الفريق على أرضه في ملعب الكامب نو، إضافة إلى منطقة مخصصة خارج الملعب تتيح لجماهير «البارسا» التعرف بشكل أفضل على علامة «كوبرا»، علاوة على ذلك سيتم استخدام مرافق ملعب الكامب نو كمناطق لاختبار المشاريع التي تهدف إلى تطوير اختيارات التنقل المدني الحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر "كوپرا" شريكاً رسميا لنادي برشلونة الإسباني لخمسة مواسم مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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