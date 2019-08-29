الحكومة الأمريكية تبدأ اختبار الكاميرات لاستبدال المرايا الجانبية في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تخطط الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) لاختبار الكاميرات الجانبية لتحل محل المرايا التقليدية، وهي تقنية مسموح بها بالفعل في بلدان أخرى، حيث سيفحص الاختبار سلوك القيادة وتغيير المسار في كل من المرايا التقليدية وأنظمة الرؤية القائمة على الكاميرات.

يذكر أنه في مارس 2014، قدم تحالف مصنعي السيارات، والذي يمثل شركات جنرال موتورز وفولكس فاجن وتويوتا وغيرهم، إلى جانب تيسلا طلباً لـ NHTSA لإتاحة استخدام أنظمة الرؤية الخلفية والجانبية القائمة على الكاميرات في السيارات، في حين قدمت دايملر طلباً مماثلاً في عام 2015 ولكن للشاحنات الثقيلة، وهذه الطلبات لا تزال معلقة حتى اليوم.

من جانبها قالت NHTSA في تقرير العام الماضي أنها لا تزال تدرس هذه المسألة، وسيركز الاختبار الجديد في البداية على سيارات الركاب وبعد ذلك سيتم اختبار التقنية في المركبات الكبيرة.

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والجدير بالذكر أن شركة تويوتا بدأت في بيع سيارة لكزس ES في اليابان العام الماضي باستبدال المرايا التقليدية بالكاميرات، وتلتها مجموعة فولكس فاجن التي بدأت في بيع أودي E-Tron بنفس التقنية في أوروبا في ديسمبر، في حين تُباع إصدارات هذه السيارات في الولايات المتحدة مع مرايا تقليدية.

وقالت تيسلا في أكتوبر الماضي إنها نجحت في تشغيل كاميراتها الثمانية في كل من موديل S وموديل X وموديل 3، مما يوفر رؤية 360 درجة حول للسيارات المحيطة على الرغم من ان سياراتها لا تزال تحتوي على مرايا تقليدية.