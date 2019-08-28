تعرف على أحدث ابتكار لفتح وغلق أبواب "الميكروباص" و"الميني باص" أوتوماتيكياً

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة أوتو سلايد إيجيبت، لصناعة الماكينات الأوتوماتيكية لأبواب السيارات المنزلقة والمطوية، عن أحدث جهاز لفتح وغلق أبواب السيارات "الميكروباص"، و"الميني باص"، إلكترونياً، من خلال استخدام قائد المركبة لـ"ريموت كنترول"، أو عن طريق مفتاح يتم تثبيته بـ"تابلوه" السيارة.

وقال ممدوح علي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الماكينة الإلكترونية الجديدة، تم تصنيعها في مصر، بالاعتماد على نسبة مكون

محلي تبلغ 90%، وبجودة أفضل من مثيلاتها المستوردة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية وتطوير وتعميق الصناعة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الجهاز الأوتوماتيكي، يقوم بتسهيل عملية دخول وخروج الركاب من السيارة، بأمان تام، ويمثل حلاً مبتكراً لـ"شركات السياحة، والوزارات، والمدارس، وشركات النقل التكنولوجي، والأفراد".

وتعتمد فكرة فتح وغلق أبواب السيارات "الميكروباص" و"الميني باص" أوتوماتيكياً، على جهاز صغير الحجم، يتم تثبيته في مكان محدد بالسيارة، على حسب طرازها، ليقوم بعملية الفتح والغلق آلياً، بمجرد الضغط على زر وحدة التحكم الإلكترونية عن بعد من خارج السيارة، أو عند الضغط على مفتاح التحكم المثبت بـ"تابلوه" السيارة، وتتوقف حركة الباب فوراً، عند وجود عائق يمنع حركته، وذلك لحماية الركاب، وفي حال وجود عطل ببطارية السيارة يوجد مقبض يدوي للأمان والسلامة يقوم بفصل الماكينة،