الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لـ ABC News، سرق شخص ما في ولاية واشنطن الأمريكية شاحنة بيك اب بينما كان مالكها يسطو على محل تجاري، وقد التقطت كاميرا أمنية السرقة، ونشرت دائرة شرطة كينويك اللقطات على فيسبوك، وبعدها وجهت الشرطة أصابع الاتهام إلى صاحب الشاحنة المسروقة بالسطو على المحل التجاري.
وتفاصيل السرقة أنه في حوالي الساعة 6 صباح يوم الأحد، تلقت شرطة كينويك مكالمة من رجل يقول إن شاحنة شيفروليه 1992 الخاصة به قد سرقت، وبعد إجراء بعض التحقيقات، عثر رجال الشرطة على كاميرا أمنية قريبة التقطت السرقة بأكملها، وبفحص اللقطات تبين أن السارق هو شخص ما يركب دراجة وقد ألقى بها في صندوق البيك اب ثم انطلق بها.
وبعد ذلك يُظهر الفيديو تحرك الشاحنة بعيداً حينها يقوم شخص آخر بإلقاء شيء عليها ويطاردها، ويُزعم أن هذا الشخص قد عاد لتوه من محاولة السطو سالفة الذكر، وبمجرد أن أدركت الشرطة ذلك، وُضع صاحب الشاحنة الذي اتصل بالشرطة في السجن واتُهم بالسرقة، ووفقاً للتقرير، لم يتم استرداد البيك آب حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” رجل يبلغ عن سرقة شاحنته والشرطة تقبض عليه لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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