إليك كافة ردود وزارة التجارة على أسئلة المواطنين حول السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت وزارة التجارة والاستثمار العديد من أسئلة المواطنين حول السيارات وكل ما يخصها عبر “مستشار المستهلك”، وذلك أثناء تواجدها في الجناح الخاص بجمعية حماية المستهلك في المعرض السعودي النسائي الثاني للسيارات.

ورداً على كل الأسئلة التي استقبلتها كل من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، تم التأكيد على التوصيات التالية:

عند الرغبه في شراء إطارات السيارات الصغيرة والمتوسطة، يجب التأكد أن عمرها لا يزيد عن 24 شهر، وألا يزيد عمر الشاحنات عن 36 شهر.

عند شراء سيارة جديدة يجب التأكد من معاينة السيارة قبل إستلامها، والتأكد من خلوها من الضربات والخدوش للسطح الخارجي.

يحق للمستهلك إجراء الصيانة الدورية لدى مراكز الصيانة المستقلة عن الوكيل، على أن يلتزم بتوصيات الشركة الصانعة في الصيانة، ويمكنك معرفة توصيات الشركة الصانعة للصيانة من كتيب المالك المرفق مع السيارة.

يجب الحرص على فواتير الصيانة التي تُثبت إجراءك لعملية الصيانة الدورية، مشتملة على بيانات السيارة والمسافة المقطوعة ورقم الهيكل، بالإضافة إلى نوع الزيت ومقداره.

في حال عدم وجود نظام الثبات الإلكتروني”ESC” ونظام مراقبة ضغط الإطار “TPMS”، يتم تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة، حيث أن المواصفات القياسية اشترطت وجود أنظمة للسلامة في السيارات اعتباراً من موديلات 2018.

كما أوضح مستشار المستهلك الحالات الثلاث لتوفير قطع الغيار:

يتم توفير قطع الغيار ذات الطلب المستمر “القطع الاستهلاكية” بشكل مباشر عند الطلب. يُوفر الوكيل قطع الغيار النادرة خلال 14 يوم من تاريخ الطلب. يتم الاتفاق كتابياً بين المستهلك والوكيل على توفير قطع الغيار التي تُصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات مواصفات فنية خاصة خلال مدة محددة.

أما عن الحالات الثلاث لاستحقاق المستهلك لسيارة بديلة، فهم كالتالي:

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إذا تأخر الوكيل عن المواعيد المحددة لتوفير قطع الغيار، بشرط عدم انتفاع المستهلك من السيارة. إذا تأخر الوكيل عن مواعيد الصيانة غير الدورية. في حال وجود عطل مشمول بضمان المنتج، وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك من السيارة.

وبيّن مستشار المستهلك العديد من المعلومات حول السيارات، كالتالي:

مقاس الإطار المناسب وضغط الهواء الأمثل للسيارة، يتم تحديده من قبل الشركة الصانعة.

تحديد الزيت المناسب للسيارة يتم من قبل الشركة الصانعة، وكتيب المالك يحتوي على معلومات دقيقة عن نوع الزيت الأمثل للسيارة والخيارات البديلة.

معدل استهلاك السيارة يزيد مع زيادة عمر السيارة، وللمحافظة على أطول عمر ممكن يُنصح بالتالي:

القيادة المثالية. المحافظة على الصيانة الدورية. فحص ضغط الإطارات بشكل دوري. استخدام قطع الغيار الأصلية. اتباع الإرشادات الموجودة في كتيب المالك.

ويمكنك التحقق من مطابقة سيارتك للمواصفات والمقاييس من خلال ثلاث خطوات، كالتالي: