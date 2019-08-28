احتكاك بين طائرتين في مطار جدة.. وبدء مباشرة الحادثة

الخليج ٣٦٥ نت – تلقى مكتب تحقيقات الطيران بلاغاً حول واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، نتيجة الاحتكاك بين طائرتين.

وحدث هذا الاحتكاك بين الجناح الأيسر لطائرة الخطوط الجوية السعودية من طراز إيرباص 300 أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لهما، وطرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينغ 777 التي كانت متوقفة في موقفها.

وأشارت التقارير المنتشرة حول الحادث أن هذا الاحتكاك نتج عنه أضرار طفيفة بفضل الله، وقد باشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها؛ تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات التحقيق.