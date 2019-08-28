كيف اطلع صورتي من ساهر

وفقًا للتطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه في الآونة الأخيرة، ظهر برنامج ساهر الذي اعتمد على أحدث التقنيات في مجال الكاميرات المخفية التي يقوم من خلالها بمتابعة ورصد جميع حالات التجاوزات في السرعة أثناء القيادة، بالإضافة إلى تسجيل المخالفات المرورية وقيمتها المالية المقدرة حسب نوعية المخالفة.

لذلك كان هدفنا في هذا المقال هو الرد على سؤال كيف اطلع صورتي من ساهر بكل سهولة ويسر، على الرغم من هذا التطور إلا أن نظام ساهر يقوم في بعض الأحيان بتسجيل المخالفات عن طريق الخطأ لذلك قامت وزارة الداخلية بتخصيص رابط إلكتروني لتلقي التظلمات والاعتراضات على المخالفات المرورية الغير صحيحة.

الاستعلام عن مخالفات ساهر

كي يستطيع المواطن معرفة عدد مخالفاته المرورية أو قيمة هذه المخالفات المادية والغرامة المفروضة عليه من خلال برنامج ساهر، لابد أن يتتبع بعض الخطوات التي تمكنه من تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التي أصدرته الحكومة السعودية تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا لهم في الوقت والجهد، في ما يلي بعض هذه الخطوات:-

1. يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية، ثم يقوم بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

2. سوف يظهر للمواطن طريقة الدخول إلى الموقع، في حال كنت من المسجلين فكل ما عليك هو كتابة اسم المستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك فيتم دخولك تلقائيًا .

3. أما في حال كنت زائر جديد فعليك تسجيل بياناتك أولًا مثل رقم الهوية الخاص بك بالإضافة إلى كود الصورة المرئية أمامك كي تحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور تمكنك من الدخول.

4. بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني سيظهر للمواطن قائمة تحتوي على بعض الاختيارات التي تتمثل في: الاستعلام عن المخالفة المرورية أو عدد المخالفات أو قيمة المخالفة المادية والغرامة التي تناسب كل مخالفة، ومن ثم يقوم المستعلم بالضغط على الاختيار المناسب لتلبية طلبه.

5. بعد اختيار الخدمة المطلوب الاستعلام عنها يتطلب منك ملئ بعض البيانات المتعلقة بذلك مثل رقم الهوية الخاص بك والمكون من عشرة أرقام يتم إدخالهم بشكل صحيح وسليم، أيضًا ملئ خانة رقم المخالفة ويتم وضع الرقم الخاص بمخالفتك وملئ خانة الرمز المرئي الذي يتكون من حروف وأرقام غير ثابتة.

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6. بعد الانتهاء من إدخال هذه البيانات قم بالضغط على الاختيار (عرض) ثم تنتظر لمدة ثواني، سوف تظهر لك صفحة تتضمن أدق التفاصيل التي تختص بالمخالفات المرورية التي قمت بها بالإضافة إلى مكان تسجيل المخالفة وقيمتها المالية وكذلك التاريخ والوقت مع صورة لخريطة المكان الذي تمت فيه المخالفة.

أغلب مخالفات ساهر هي مخالفات السرعة الزائدة عن الحد، والتي سنعرضها لكم في ما يلي:-

1. في حالة زيادة السرعة بمقدار 5 كم إلى 10 كم أي أصبحت السرعة من 145 إلى 150 كم، فتقدر القيمة المالية من 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي .

2. في حالة زيادة السرعة بمقدار 10 كم إلى 20كم أي أصبحت السرعة من 150 كم إلى 160 كم، فتقدر القيمة المالية من 800 ريال سعودي إلى 1000 ريال.

3. في حالة زيادة السرعة بمقدار 20 كم إلى 30 كم أي أصبحت السرعة من 160 إلى 170 كم، فتقدر القيمة المالية من 1200 ريال سعودي إلى 1500 ريال.

4. في حالة زيادة السرعة بمقدار 30 كم إلى 40 كم أي أصبحت السرعة من 170 كم إلى 180 كم، فتقدر القيمة المالية من 1500 ريال سعودي إلى 2000 ريال.

5. في حالة وقوع المخالفة في إحدى الطرقات التي تكون فيها السرعة كحد أقصى 120 كيلو مترا في الساعة ، تنخفض القيمة المالية للمخالفات المرورية على إختلاف شكل المخالفة العام ، حيث أنه عند تخطى السرعة عن 120 كم وصولًا إلى 130 كم أو 140 كم، فتكون المخالفة من 150 ريال سعودي إلى 300 ريال ، أما في حالة وصول السرعة إلى 150 كم فتكون القيمة المالية من 300 ريال إلى 500 ريال.