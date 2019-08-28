فلاش ساهر قطع الاشاره

حظي مشروع ساهر على الكثير من الاستحسان والموافقة عليه فى بداية الامر، ولكن طريقة تنفيذه بدون دراسة مستفيضة سببت الكثير من المشاكل المرورية لأصحاب السيارات، بسبب وجود كاميرات ساهر التي تكون سبب في عدم تركيز السائقين عند إشارة المرور، فتقوم فى بعض الاحيان برصد السيارة التي تنعطف يمينا والاشارة الضوئية توافق على هذا.

فقد استخدم السائقين هذه الثغرة فى كاميرا فلاش ساهر في الهروب من المخالفات ، وقد تم دفع الكثير من الغرامات بسبب عدم معرفة عمل الكاميرات مثل نايف المروان، وتسبب هذا في بعض الخلافات و طرحت بعض الآراء، ومن اهمها انه كان من الاولى والاهم تثقيف المواطنين والشرح لهم وإرشادهم دائما بالانظمة الجديدة قبل فرض الغرامات العالية عليهم .

تعريف مشروع ساهر قطع الاشاره

فلاش ساهر قطع الاشاره هو نظام مرورى مستحدث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للحد من المخالفات المرورية وتنظيم عملية المرور بطريقة سلسة ومنع الازدحام المرورى بالطرق، وقد تم وضع كاميرات ساهر عند إشارات المرور ومنعطفات الطرق لتلتقط بسرعة السيارات المخالفة، وقد تسبب هذا النظام الجديد بحدوث ربكة وقلق لدى أصحاب السيارات، لعدم تهيئتهم تعريفه مسبقا بالتعليمات والأساليب المرورية الحديثة المرجو اتباعها قبل البدء فى تنفيذ المشروع.

الحلول المقترحة لمشكلة ساهر قطع الاشاره:

يجب التوقف قبل خط المشاة أمام الإشارة الضوئية، في حالة وجود نظام ساهر او عدم وجوده لكي يتجنب أصحاب السيارات المخالفات المرورية ، الأنظمة المرورية القديمة كانت تسمح بالمرور جهة اليمين عند الاشاره ، ولكن بعد هذا النظام الذي طبق حديثا ساهر لا يسمح بالدوران لليمين ابدا ، وهذا لا يعنى أن العيب من النظام الجديد ساهر .

ولكن السبب هو عدم توافر لافتة مثلث رصيف فى نهاية الطرق، ويجب على هيئة هندسة الطرق أن تهتم اللافتات الإرشادية لكى تتوافق مع نظام ساهر، وهذا سيسهل اكتشاف المخالفات عند الدخول فى منطقة المشاة من قبل سائقى السيارات ، سيصبح نظام ساهر قطع الاشاره من المشاريع الناجحة إذا التزم الجميع بالقواعد المرورية الجديدة.

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وسائل التوعية المرورية لنظام ساهر قطع الاشاره

قام مدير مرور منطقة الرياض عبد الرحمن بن عبدالله المقبل ومدير مشروع ساهر من خلال تصريحاته الأخيرة، قالوا ان المشروع لن ينجح إلا بالتثقيف والتنظيم عن طريق اللوحات الإرشادية،التي وضعت في الأماكن التي قام بدراستها،وهذا لضمان نشر التوعية والثقافة المرورية والتعريف بقوانين المرور الجديدة حسب نظام ساهر بين المواطنين والسائقين وكافة طوائف الشعب للحد من كثرة المخالفات والحوادث.

عقد دورات تدريبية لتوعية المواطنين، وخاصة داخل المصالح الحكومية، وترك تطبيق الغرامات والعقوبات كحل اخير لمن يخالف قواعد المرور ويسبب الضرر لنفسه او لغيره ، تدريس القواعد المرورية في المدارس للطلبة حتى يتم إنشائهم على احترام النظام والطريق والقواعد المرورية .

الخطوات التنفيذية لحل مشكلة ساهر قطع الاشاره

قام المقبل بالمشاركة مع الجهات التنفيذية بالتعاون، لكى تقوم بدراسة الاماكن واعادة تنظيمها ووضع خطوط المشاة عند الاشاره حرصا عليهم، لكي تجبر سائق السيارات بالوقوف عند الاشاره، يسمح للماء بالمرور في امان وسلامه.

خطوط المشاة و العلامات الغير واضحه عند الاشارات والشوارع يجب أن يتم إصلاحها حتى يلتزم السائقين بها قبل فرض العقوبات المرورية عليهم ، عدم وعى وادراك اغلب السائقين بالانظمة المرورية بالرغم من وجود كاميرات ساهر تعرضهم لفرض المخالفات الباهظة عليهم .

تشجيع السائقين التى تلتزم بإشارات المرور كاميرات ساهر لكى تعطى حافز لباقي السائقين باتباع النظام والتقليل من الحوادث و المخالفات التي يقعون بها ، وضع اللافتات والإرشادات المرورية بشكل واضح لسائقى السيارات ويجب ان تكون مكتوبة بأكثر من لغة بجانب اللغة العربية حتى يتسنى للجميع فهم هذه الإرشادات والالتزام بها ، وتوزيع كتب ارشادية مرسوم عليها الارشادات والتعليمات المفترض اتباعها لمن لا يجيدون القراءة من كبار السن.