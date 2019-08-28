“بالفيديو” نيسان صنعت كرة جولف تحرك نفسها بنفسها على الأرض!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن كرة جولف اختبارية ذاتية بالغة الغرابة، حيث يمكن اعتبارها كرة الجولف الأكثر تطوراً في التاريخ لأنها معتمدة على تقنية ProPilot 2 الأحدث للقيادة نصف الذاتية لنيسان.

وتقوم كرة الجولف بتوجيه نفسها بنفسها على الأرض إلى الفتحة المستهدفة، وتقول نيسان أنها توفر “تجربة جولف خالية من أي توتر” وتجعلك تبدو كمحترف أمام الآخرين.

بالطبع الكرة تظل اختبارية وفرص إنتاجها تظل محدودة، كما أن الكرة تعتمد على كاميرا تقوم برصد وضعية الكرة والفتحة في الأرضية لتوجيهها، وعند ضرب اللاعب للكرة، تقوم الكاميرا بحساب الطريق الصحيح بناء على حركة الكرة لتقوم بتعديل وجهتها بالشكل المناسب، ولتحقيق ذلك، تم تركيب عدد من المستشعرات وموتور كهربائي داخلي صغير في الكرة، والنتيجة مدهشة.