كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. سيارة بورش تايكان تحصد لقب جديد على نوربرجرنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت بورش تايكان أسرع سيارة من نوعها على حلبة نوربرجرنج، حيث تمكنت السيدان الكهربائية من تحقيق زمن قياسي بلغ 7:42 دقيقة لتصبح أسرع سيارة سيدان كهربائية على الحلبة، متأخرة بـ4 ثوان فقط عن لقب أسرع سيارة سيدان على الحلبة البالغ 7:38 ثانية والعائد لشقيقتها باناميرا تيربو من عام 2016.

وتحمل النسخة المستخدمة من تايكان لتسجيل هذا الرثم القاسي محركين كهربائيين وتطلق قوة 600 حصان، تعمل السيارة بنظام الدفع الكلي والتوجيه بالعجلات الأربعة لمنح السيارة ثبات ومرونة أفضل على المنعطفات.

ستكشف الشركة عن تايكان بالكامل بعد أيام لنتعرف على العديد من الميزات والتفاصيل الخاصة بتايكان، أول سيارة أداء عالي كهربائية من بورش.