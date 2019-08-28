باجاني: فكرنا في صنع سوبر SUV

الخليج ٣٦٥ نت – رغم تخلي معظم صانعات السيارات عن المحركات الكبيرة المستهلكة للوقود، أكدت باجاني أنها لن تتخلى عن محركات V12 الكبيرة قريباً، وقد كشفت الشركة الإيطالية مؤخراً عن هوايرا BC رودستر بمحرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر، والمأخوذ من مرسيدس AMG.

وقد أكدت باجاني أن خليفة هوايرا المتوقع طرحها في 2022 ستأتي بمحرك V12 كذلك مع الاستمرار عليه حتى 2026 على الأقل، وبالتوازي مع ذلك، أكدت باجاني على تطويرها لموديل كهربائي بالكامل بجوار خليفة هوايرا.

وفي أخبار أخرى هامة، اعترفت مؤسس باجاني أن الشركة درست تطوير SUV جديدة ولكن لم تقرر القيام بالخطوة بعد.. مصرحاً: “تطوير باجاني SUV يعني أن سعرها لن يقل عن 3 مليون يورو (12.5 مليون ريال) ليتفق مع استراتيجيتنا الحالية، ولا ندري ما إذا كان السوق مستعداً لمنتج كهذا، خاصة أننا لن نقبل بأي حلول وسط”.