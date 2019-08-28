فحص كمبيوتر السيارة بسعر مميز من توكيلات الجزيرة

الخليج ٣٦٥ نت- تقدم شركة توكيلات الجزيرة للسيارات أفضل عروض السيارات ولا تفوت عرض فحص كمبيوتر بسعر مميز فقط ١٩٩ ريال.
مزايا العرض:
- خصم ٢٥٪ على قطع الغيار وأجور اليد العاملة بالإضافة إلى سائل سد ثقوب الكفرات (سلايم) مجاناً.
- فحص كمبيوتر وفحص متعدد النقاط بـ ١٩٩ ريال فقط!
- يسري العرض حتى 31 أغسطس 2019م
- يشمل العرض أيضاً السيارات المستوردة من أمريكا والخليج
- تطبق الشروط والأحكام
ملاحظات هامة:
- السعر يشمل فحص كمبيوتر وفحص متعدد النقاط وقيمة الضريبة المضافة
- سائل سد الثقوب للكفرات (سلايم) المجاني المتوفر بكمية محدودة
صورة العرض:
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