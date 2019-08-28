فحص كمبيوتر السيارة بسعر مميز من توكيلات الجزيرة

الخليج ٣٦٥ نت- تقدم شركة توكيلات الجزيرة للسيارات أفضل عروض السيارات ولا تفوت عرض فحص كمبيوتر بسعر مميز فقط ١٩٩ ريال. مزايا العرض: خصم ٢٥٪ على قطع الغيار وأجور اليد العاملة بالإضافة إلى سائل سد ثقوب الكفرات (سلايم) مجاناً.

فحص كمبيوتر وفحص متعدد النقاط بـ ١٩٩ ريال فقط! يسري العرض حتى 31 أغسطس 2019م

يشمل العرض أيضاً السيارات المستوردة من أمريكا والخليج

تطبق الشروط والأحكام ملاحظات هامة: السعر يشمل فحص كمبيوتر وفحص متعدد النقاط وقيمة الضريبة المضافة

سائل سد الثقوب للكفرات (سلايم) المجاني المتوفر بكمية محدودة صورة العرض:

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