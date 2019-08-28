الخليج ٣٦٥ نت – الفئة GLE كوبيه كن في قلب الحدث مع الفخامة العصرية من مرسيدس-بنز تأتي في أفضل عروض السيارات من الجفالي. وإن أهم ما يميز أي سيارة كوبيه هو الديناميكية وخفة الحركة، وهما الصفتان اللتان تتميز بهما سيارات مرسيدس-بنز، وهو ما يجعلها تختلف اختلافاً كبيراً عن السيارات الأخرى. مميزات العرض: السعر النقدي 379,995 ريال

شامل باقة صيانة “سيلكت” لمدة 4 سنوات.

شامل ضمان 4 سنوات.

عرض التقسيط 50% دفعة أولى و50% بعد سنتين بدون عمولة تمويل. ملاحظات: تطبق الشروط والأحكام

الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية.

يسري هذا العرض حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.

قد تختلف مواصفات السيارة عن الطراز الموضح في الصورة.

العروض التمويلية متوفرة عن طريق شركات تمويلية.

تتوفر باقة “سيلكت” لعرض السعر النقدي فقط. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الجفالي للسيارات على مرسيدس GLE كوبيه 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.