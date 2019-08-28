تأثير القيادة بخزان وقود شبه فارغ على السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من تنبيه كمبيوتر السيارة في الطرازات الجديدة من قرب نفاذ خزان الوقود، إلا أن بعض السائقين يتجاهلون هذا التنبيه لفترة، فهل تتأثر أجزاء السيارة جرّاء ذلك؟



أجاب على هذا التساؤل تورستن هيس خبير السيارات في الهيئة الألمانية للفحص الفني، وقال أن الانتظار إلى أن تقترب السيارة من التوقف بسبب نفاذ الوقود يسبب عدد من المشاكل للسيارة، وأكد الخبير على أن هذه المشاكل تختلف حسب موديل وطراز السيارة.



وأوضح تورستن هيس قائلاً أن السيارات القديمة عندما ينفد منها الوقود أثناء السير، فإن ذلك يسبب أضرار في أجزاء دورة الوقود، حيث تظهر أعطال بمضخات الحقن أو مضخة البنزين.

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أما بالنسبة إلى سيارات الديزل القديمة المزودة بنظام حقن ميكانيكي في حيز المحرك، فإن هذه المشكلة تحتاج إلى جهد كبير في إصلاحها، وذلك عن طريق إجراء عملية مجهدة لتصريف الهواء يدويا من دورة الوقود.



وأضاف الخبير الألماني أن مشكلة نفاذ الوقود في السيارات الحديثة قليلة الحدوث، وهو ما أكدت عليه الشركات المصنعة للسيارات الحديثة، وذلك يرجع إلى وسائل الأمان التي تتخذها الشركات تجاه سياراتها الجديدة.



لكن على الرغم وجود فلاتر وقود متطورة في السيارات الحديثة، إلا أن محركاتها قد تمتص جزيئات الاتساخات والشوائب، التي تترسب في الوقود عند السير حتى فراغ الخزان تماما، مما قد يتسبب في عدم الاحتراق النظيف للوقود.