مرسيدس GLE كوبيه 2021 تكشف نفسها رسمياً “82 صورة ومواصفات وتفاصيل”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس رسمياً عن GLE كوبيه و GLE 53 كوبيه، وذلك للنزول على الساحة لمنافسة بي ام دبليو X6.

لدى الكوبيه المعاد تصميما مظهر تطويري ذو واجهة جريئة تتمتع بشبكة تهوية بارزة ومصابيح أمامية LED جديدة، كما نرى نرى زجاج أمامي منحدر وجنوط 19 إلى 22 إنش، بينما خط السقف ديناميكي بطريقة تعطيها شخصية كوبيه.

يستمر التصميم الرياضي في الخلف، حيث لدى الكروس أوفر رفارف منتفخة، مصابيح خلفية نحيلة، مشتت هواء ديناميكي، لمسات كرومية حول العادم المزدوج.

مقارنة بالسابق، تعدُّ GLE كوبيه أطول بمقدار 39 ملم، أعرض بمقدار 7 ملم مع قاعدة عجلات أطول بمقدار 20 ملم مع الأخذ بالاعتبار أن نسخة الكوبيه أقصر من GLE القياسية بمقدار 60 ملم، أي أن الاختلافات إجمالاً محدودة للغاية.

مقصورة فاخرة رحبة

المقصورة هي نفسها التي رأيناها في GLE، حيث العدادات الرقمية 12.3 إنش، نظام المعلوماتي الترفيهي 12.3 إنش، كما أن المقاعد رياضية والمقود جلد، مع زيادة مساحة المقاعد الخلفية مقارنة بالسابق وزيادة السعة التخزينية إلى 655 لتر وعند طي المقاعد الخلفية تزيد إلى 1,790 لتر.

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محركات متنوعة

ستتوفر GLE كوبيه في أوروبا بمحركين ديزل 6 سلندر 268 حصان و600 نيوتن متر أو 325 حصان و700 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات بنظام دفع على جميع العجلات، بينما في الولايات المتحدة لم تعلن سوى عن نسخة واحدة تستخدم محرك تيربو 6 سلندر بقوة 429 حصان و521 نيوتن متر مع دعمه بموتور كهربائي يزيد القوة وعزم الدوران مؤقتاً بمقدار 21 حصان و249 نيوتن متر.. مع قدرة الموديل على التسارع من 0-96.5 كم/س خلال 5.2 ثانية بسرعة قصوى 250 كم/س.

يأتي الموديل بنظام تعليق فولاذي يناسب مختلف ظروف القيادة، كما يتوفر نظام إيرماتيك أو التحكم النشط بالهيكلة الذي يقوم على هزّ السيارة للخروج من التغريز، بالإضافة إلى ذلك يتوفر في GLE 53 كوبيه نظام تعليق AMG للأداء العالي، ما يوفر انسيابية لا تضاهى على السرعات العالية.

هذا ولم تكشف مرسيدس عن موعد طرح GLE كوبيه 2021 إلى الأسواق، لكنه متوقع وصولها إلى دول الخليج خلال العام المقبل.