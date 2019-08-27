فريق مصر ينافس على حلبة "لو مانز – Le Mans" الدولية للكارتينج ببطولة "كأس العالم" لتحديات روتاكس

كتب: باسل الحلواني

استضافت حلبة (لو مانز – Le Mans) الدولية للكارتينج نهائيات بطولة "كأس العالم" لتحديات روتاكس بالفترة من 21 – 24 من أغسطس الجارى، والتى تم تنظيمها لأول مرة عالمياً لتأتى متوازية مع تنظيم روتاكس لنهائيات تحديات روتاكس العالمية، التى يتم تنظيمها عالمياً منذ مطلع الألفية – والتى استضافت نهائياتها مصر على حلبة جيبلى رايسواى الدولية لدورتين بعام 2004 و 2009 – وقد شارك بنهائيات هذه الكأس أكثر

من 296 متسابق حضروا من ما يزيد عن 42 دولة.

وشارك بدوره فريق مصر الدولى للكارتينج بعدد أربعة متسابقين وهم بسام عمار ضمن فئة الأساتذة (DD2 Masters) وكل من حسين سلمان، فاروق جاد، أحمد قشوع بفئة الكبار (Seniors)، والذين حققوا مراكز متقدمة فى مجموعاتهم ، فيما تصدرهم فاروق رامى جاد فى مجموعته بأعلى نتائج الفريق.

جدير بالذكر أن حلبة جيبلى رايسواى الدولية بشرم الشيخ، قدمت كافة صور الدعم الفنى للفريق المصرى المشارك بالبطولة، بخلاف الدور الفعال الذى لعبه أهالي المتسابقين وعلى رأسهم رامى جاد مع نجله فاروق وكلوديا سلمان مع نجلها حسين.

وتستعد حلبة جيبلى رايسواى الدولية بشرم الشيخ لتنظيم مهرجانها الختامى لموسم 2019 لرياضة السيارات خلال شهر سبتمبر المقبل والذى سيتم خلاله تنظيم الجولة الختامية من تصفيات بطولة "تحديات روتاكس ماكس المحلية بمصر" المؤهلة لنهائيات تحديات روتاكس ماكس العالمية المزمع تنظيمها بإيطاليا بشهر أكتوبر المقبل والتى يشارك بها ما يقرب من 75 دولة حول العالم.