فورد موستنج SUV تظهر بوضوح في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – مع ظهور صور تجسسية جديدة للـ SUV القادمة لفورد والمستوحاة من موستنج، قام فانون برسم صور توقعية مبنية عليها، مع وضع تفاصيل السقف المائل والمقدمة العضلية والهيئة العامة الجريئة للسيارة بدقة مدهشة.

هذه ربما أفضل صورة توقعية رأيناها للـ SUV حتى الآن، حيث تبدو أقرب لهاتشباك مرتفعة عالية الأداء كما هو المعتاد من سيارات كروس اوفر عصرية كثيرة، ولكن تبدو قوية ذات قدرات ممتازة مع ذلك.

ونعلم أن فورد ستدشن الـ SUV الكهربائية الجديدة في 2020 ربما تحت اسم “ماك اي” بناء على براءات الاختراع السابقة للشركة، وستتمتع بمدى 482 كيلومتر لكل شحنة وأن تمثل منافسة مباشرة لتيسلا موديل Y.