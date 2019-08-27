هيونداي توسان 2021 تكشف عن مقدمتها في صور تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي توسان الجيل القادم في صور تجسسية جديدة، هذه المرة بدون تمويهات كثيفة على المقدمة ما يسمح لنا بملاحظة التصميم العام والمثير للاهتمام لها.
كما هو ملاحظ، المصابيح الأمامية تأتي بتصميم منقسم لجزء علوي وسفلي مع تصميم شلالي للشبك الأمامي الضخم، وبشكل عام تذكرنا المقدمة بمقدمة هيونداي باليسايد.
المصد الأمامي يبدو حاداً مع فتحة كبيرة أسفل الشبك الأمامي وجنوط رياضي أنيق، أما باقي أجزاء الجسد فتظل مموهة بشكل كثيف.. ومن المتوقع أن توسان القادمة ستكون اكبر حجماً مع توفير هيئة السبعة مقاعد في بعض الأسواق.
وستشارك توسان منصتها مع هيونداي سانتاكروز القادمة مع استخدام محركات بترولية 1.6 لتر وأخرى ديزل مع مولد طاقة هجينة مأخوذ من سوناتا، مع جير أوتوماتيكي بثمان سرعات وأنظمة دفع أمامي أو رباعي.
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