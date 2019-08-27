إلقاء القبض على سارق سيارة لكزس بعد ساعة واحدة فقط بالمملكة!

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت القوات الأمنية بالمملكة من إلقاء القبض على لص سرق سيارة لكزس من سوق في محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة، بعد سرقته إياها بساعة واحدة فقط.

وفي التفاصيل، بعد أن تمكن اللص من سرقة السيارة تم تقديم البلاغ إلي قوات الأمن في الباحة حول هذه السرقة، وأكد البلاغ أن اللص سرق السيارة إلي وجه غير معلومة، وعلى الفور تم تعميم البلاغ المحمّل بأرقام السيارة ومواصفاتها بشكل سريع، حتى تمكنت قوات الأمن من العثور عليها وداخلها اللص الذي تم القبض عليه.

يُذكر أن كل هذه الجهود الأمنية من قوات الأمن، تأتي تأكيداً على هدف وزارة الداخلية لتقليل عمليات السرقة والحد منها، وتعميم الأمن والأمان والسلامة في كافة أنحاء المملكة.