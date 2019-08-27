استدعاء 94 سيارة مرسيدس GLE 2019 بالمملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – قامت وزارة التجارة والاستثمار باستدعاء 94 سيارة مرسيدس من طراز GLE 450 موديلات 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.sa.
وكان الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، ما قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل السيارة، ويتسبب ذلك في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التواصل مع وكيل مرسيدس في السعودية “شركة ابراهيم الجفالي للسيارات”؛ للحصول على الاصلاحات اللازمة مجاناً.
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