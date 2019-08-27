إليك ضوابط استيراد السيارات للأفراد والمبتعثين

الخليج ٣٦٥ نت – بيّنت جمعية حماية المستهلك ضوابط استيراد السيارات للأفراد والمبتعثين، وشدّدت على ضرورة التأكد من عدم تجاوزها العمر المسموح به للاستيراد.

وأوضحت ضوابط استيراد السيارات التي تختلف بين كونها سيارة صغيرة أم شاحنة، حيث يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات بالنسبة للسيارات الصغيرة، أما بالنسبة للشاحنات أو الحافلات فيجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات.

يُذكر أن المُبتعث يُستثنى من ضوابط شراء السيارة، بشرط تقديم ما يُثبت أن عمرها عند شرائها لا يتجاوز 5 سنوات، وأنه مُبتعث للدراسة أو العمل.