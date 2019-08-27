“بالصور” إطلاق أول خط قطار حديدي يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مدينة هامبشاير البريطانية عن إطلاق أول خط سكة حديد يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد أن تم إيصاله بأكثر من 100 لوحة شمسية.



ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الخط الحديدي الجديد سوف يستمد طاقة في حدود 30 كيلووات من مزرعة قريبة للطاقة الشمسية، وقال فريق العلماء الذين قاموا بتطوير المشروع أن هذه الطاقة المتجددة سوف يتم استخدامها في تشغيل الإشارات والأضواء في الخط التابع لشركة ”نيتورك ريل“.



وأضاف فريق العلماء أن مشروعهم هو الأول من نوعه على مستوى العالم لتشغيل قطار بالطاقة الشمسية، ويأمل المسؤولون عن المشروع أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في تحويل اعتماد البنية التحتية لخطوط القطارات في بريطانيا إلى الطاقة الشمسية مباشرة في المستقبل.



وفي تصريح صحفي مع ”ليو موراي“ مدير المشروع، قال:” أن الأمر كان مثاليًا للتوفيق بين السكك الحديدية والطاقة الشمسية، حيث أن الأولى تعتبر أكبر مستهلك للكهرباء في المملكة، بينما الأخيرة فهي تعد مصدر الطاقة المفضل في البلاد”.

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وأضاف موراي:”إن المساعدة في إبعاد السكك الحديدية عن الوقود الأحفوري بهذه الطريقة ستخفض تكاليف التشغيل وتفيد المجتمعات المحلية، في نفس الوقت الذي تساعد فيه على معالجة أزمة المناخ“.