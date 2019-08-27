“بالصور” 400 حافلة ذكية للمرحلة الأولى بتطوير مشاريع النقل العام في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكدت الهيئة أن شركة “NEC CORPORATION” للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية، ستُدخل النظام الذكي على أنظمة المواصلات والذي سيبدأ عام 2020، لأكثر من 400 حافلة على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتُمكن أنظمة النقل الذكية مركز التحكم والقيادة للحافلات من متابعة مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع (GPS) وإدارتها عن بعد.

ويجري تنفيذ المرحلة الأولى عبر عدة عقود أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة المبرم مع تحالف مكون من شركات كبرى سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت.

وتتكون شبكة النقل العام للحافلات في مدينة مكة المكرمة من اثني عشر مساراً تغطي أغلب مناطق المدينة بعدد 400 حافلة للمرحلة الأولى، منها 240 حافلة قياسية 12 متراً وعدد 160 حافلة مفصلية 18 متراً جميعها ألمانية الصنع.

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وتأتي هذه الحافلات مزودة بأعلى معايير السلامة والأمان، حيث تحتوي على نظام المراقبة بالكاميرات ونظام الحماية من الحوادث ونظام إطفاء ذاتي للحريق، ونظام الإنذار للحالات الطارئة الذي يرتبط بمركز التحكم والسيطرة، كما تحتوي على شبكة واي فاي للركاب وشاشات توجيه الرحلات وأنظمة دفع آلية ذكية بعدة لغات إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ونظام العد الآلي للركاب، ونظام معلومات الرحلات الفوري، ونظام إعطاء الأولوية للحافلات مرتبط مع نظام الإشارات المرورية في المسارات السريعة.

يُذكر أن هذه الأنظمة الحديثة ترتبط مع مركز التحكم والسيطرة، وكذلك بالمحطات الرئيسية الأربع في المنطقة المركزية ومحطات التوقف البالغ عددها حوالي 450 محطة موزعة على جميع المسارات.