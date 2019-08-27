كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تعتزم طرح i30 N في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية للكشف عن سيارتها i30 N Project C الجديدة، وهذا سيكون ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر القادم.

والموديل الجديد من السيارة الرياضية i30 N المدمجة، سيتم إنتاجه بأعداد محدودة، يعتمد على منصة الموديل i30 N Performance بمحركه رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 275 حصان، وهو نفس القوة التي ستنطلق بها السيارة الجديدة.

وتمتاز السيارة الجديدة بالتصميم الانسيابي مع شراسة ترسمها المكونات المصنوعة من ألياف الكربون، وحافة اسبويلر على المقدمة وجنوط قياس 19 بوصة.

وانطلقت تقارير من مصادر كورية عن وجود مشروع جديد لإطلاق هيونداي لسيارة SUV كهربائية بالكامل، والتي تنوي الكشف عنها في عام 2021. وفقا للتقارير، فإن المشروع الجديد لن يكون مبنيا على كونا الكهربائية, بل بقاعدة عجلات جديدة بالكامل ستسمى بـ E-GMP. حيث يتوقع بأن يوصل مدى السيارة لـ 450 كم, ويعد هذا المدى أفضل من كونا والتي يصل مداها الى 415 كم. حيث تنوي هيونداي بأن تكون سيارتها الـ SUV الجديدة أعلى مرتبة من كونا.

وذكرت شركة هيونداي أهمية السيارات السيدان في أسطولها، والتي تركز على تطويرها رغم أن الكثير من صناع السيارات نقلوا تركيزهم لفئة الـ SUV. وبالرغم من تعدد أسطول سيارات الـ SUV لهيونداي, إلا أن فئة السيدان مازالت مهمة جدا في وجهة نظرها. حيث أكدت هيونداي بانه خلال تطويرها للجيل الجديد من سوناتا, فإنها قدمت تصميم خارج عن المألوف ليس فقط بين سيارات هيونداي بل في سوق سيارات السيدان بشكل عام. حيث مازالت هيونداي تعتقد بأن سيارات السيدان تمتلك نمط خاص, وجمهور لا يمكنه التخلي عنه الى الان. بالإضافة الى تأكيد هيونداي بأن خطوتهم في التركيز على سيارات السيدان هي الخطوة الصحيحة, حيث لا ينبغي أن تراهن على جميع أسطولها بإستبدالهم بفئات SUV. Advertisements

وفي وقت سابق قد تجهزت شركة هيونداي للكشف عن سيارتين اختباريتين للكشف عنهما في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات. وأشارات هيونداي إلى أن السيارة الاختبارية الأولى ستعرض اتجاه تصاميم سياراتهم الكهربائية المستقبلية، والتصميمات الداخلية القابلة للتخصيص، ما تسميه هيونداي STYLE SET FREE. إضافة لذلك ستكشف هيونداي عن سيارة كهربائية أخرى للسباقات. وقال Andreas-Christoph Hofmann نائب رئيس التسويق والمنتجات في شركة هبونداي أوروبا: "مع أول سيارة كهربائية تعرض فلسفة STYLE SET FREE ومع سيارة سباق كهربائية على الإطلاق، نحن فخورون بأن هيونداي تعرض مرة أخرى لمحة سريعة عن مستقبل القيادة في حين أن الشركات الأخرى لا تزال تتحدث عن ذلك".

وننشر لكم مواصفات السيارة الجديدة من هيونداي: