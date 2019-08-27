وفاة رئيس فولكس فاجن السابق فرديناند بيتش بعمر 82 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – توفي رئيس فولكس فاجن السابق فرديناند بيتش بعمر الـ 82 عاماً عقب إشرافه على تحول فولكس فاجن إلى القوة الكاسحة في عالم السيارات اليوم.

فرديناند انهار في مطعم منذ أيام وتم إعلان وفاته البارحة، ويُذكر أنه استقال من منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن في 2015 لصراع سلطة داخلي بينه وبين المدير التنفيذي مارتن فينتركورن.. ولكن بينما انتصر فينتركورن في هذا الصراع، قام هو نفسه بالاستقالة من منصبه لاحقاً على أعقاب فضيحة انبعاثات الديزل واتهامه بالمؤامرة والاحتيال من السلطات الأمريكية.

بالعودة إلى فرديناند، فقد كان حفيد فرديناند بورش نفسه، وقد أصبح المدير التنفيذي لفولكس فاجن في 1993 في أصعب وقت ربما في تاريخ الشركة الألمانية وقرب لحظة إفلاسها، ليتمكن من ضبط أحوال الشركة وتحويلها إلى واحدة أهم صانعات السيارات في العالم اليوم، مع شرائه لعدد من العلامات الهامة مثل بنتلي وبوجاتي وبورش.

تحت إدارة هذا الرجل، اودي تحولت إلى منافس حقيقي لبي ام دبليو ومرسيدس، بينما تم دعم لامبورجيني مادياً لتطوير عدد من السيارات الخارقة البديعة والناجحة، مع إعادة إحياء بنتلي مجدداً والمزيد.. فرديناند بيتش ترك بصمة عميقة في عالم السيارات كما نعرفه اليوم.