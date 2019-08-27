ظهور لاندروفر ديفندر 2020 الجديدة كلياً بلا تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صورة للاندروفر ديفندر 2020 الجديدة كلياً على صفحات الإنترنت بدون أي تمويهات، ويبدو أن الصورة تم التقاطها أثناء تصوير آخر أفلام جيمس بوند والتي ستشارك فيه ديفندر الجديدة.

ونرى واضحاً أن ديفندر الجديدة مختلفة تماماً عن الجيل السابق وبتصميم أقرب لموديلات رينج روفر الحالية، حيث نرى مصابيح أمامية مربعة وشبك أمامي أفقي وفتحات هواء صغيرة، وبشكل عام نلاحظ أن المقدمة تبدو أكثر انخفاضاً وضيقاً من الموديل القديم.

وبالعودة للوراء نرى المرايا الجانبية المجنحة الصغيرة وخط سقف صندوقي مثل ديفندر القديمة مع أقواس عجلات بارزة، ومن المنتظر أن تكشف لاندروفر رسمياً عن الـ SUV الوعرة في معرض فرانكفورت للسيارات الشهر القادم.

ونعلم من تسريبات سابقة أن السيارة ستتوفر بثلاث نسخ بأحجام مختلفة، بينما يشمل مجال المحركات ثلاثة محركات ديزل بقوة تتراوح بين 197 حصان و296 حصان، مع ثلاثة محركات بترولية، منهم نسخة هجينة بقوة 398 حصان.