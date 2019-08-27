التعلق بالسيارات وسحب أشياء بالدراجات مخالفتان مروريتان.. إليك غرامتهما

الخليج ٣٦٥ نت – وجهّت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحذيراً لسائقي الدراجات العادية والآلية من التعلق بالسيارات أثناء السير أو سحب أشياء تعرّض مستخدم الطريق للخطر.

وجاءت التغريدة كالتالي: “قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمهما – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر، يعد مخالفة مرورية”.

وهذه المخالفة المرورية وردت في جدول المخالفات رقم “2”، والتي يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 150 و500 ريال، أو الحبس من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوماً.